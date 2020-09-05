شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تدرس وضع أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق على القائمة السوداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): إن إدارة ترامب تدرس ما إذا كانت ستضيف أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق إلى القائمة السوداء التجارية، وذلك في وقت تصعد فيه الولايات المتحدة حملتها على الشركات الصينية.

وقالت متحدثة باسم البنتاجون إن الوزارة تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.أي.سي)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على السعي للحصول على رخصة خاصة قبل الشحن للشركة.

(رويترز)

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