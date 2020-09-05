«أبل» تحمّل مطوري التطبيقات جزءاً من الضرائب الرقمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أبل» أنها سوف تزيد رسومها المفروضة على مطوري التطبيقات، في خطوة تجعلها أحدث شركة تقنية تمرر جزءاً من رسوم الضرائب الرقمية الجديدة، بحيث تحملها للشركات الصغيرة.

تأتي هذه الخطوة، بعد أن طبقت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا رسوم الخدمات الرقمية، والتي تلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع المزيد من الضرائب. لكن «أبل» قالت أيضاً إن بعض التعديلات الأخيرة في الأسعار تتم بسبب التغييرات في معدلات ضريبة القيمة المضافة.

وقالت «أبل» في بيان: «عندما تتغير الضرائب أو أسعار صرف العملات الأجنبية، نحتاج أحياناً إلى تحديث الأسعار على متجر التطبيقات».

وأضافت إنه سيتم تعديل الرسوم في ألمانيا، بسبب تغييرات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الخدمات الرقمية الجديدة، أما في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة فلن تتغير أسعار متجر التطبيقات، ومع ذلك، سترتفع أسعار التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق على «أبل ستور» بعد التغييرات الضريبية في تشيلي والمكسيك والسعودية وتركيا.

وأثار موضوع ضرائب الخدمات الرقمية الانقسام في المواقف بين عدد من البلدان والولايات المتحدة، موطن عمالقة التقنية، ويعتقد البيت الأبيض أن فرض مثل هذه الرسوم غير عادل، ويمثل تمييزاً ضد الشركات الأمريكية.

وتجري واشنطن محادثات مع عدة دول حول كيفية التغلب على الخلافات بشأن الضرائب الرقمية لبعض الوقت. وقد انسحبت واشنطن من المحادثات بشأن الموضوع في وقت سابق من هذا الصيف، لتزداد الشكوك حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى أي حل قبل نهاية العام.

كما أعلنت شركة جوجل قبل أيام، أنها ستضيف ضريبة الخدمات الرقمية في بريطانيا بنسبة 2% على كشف حساب المعلنين بدءاً من الأول من الشهر المقبل بسبب رسوم جديدة فرضتها الحكومة على الخدمات الرقمية.

في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب، قالت أمازون أيضاً إنها زادت الرسوم على البائعين بعد أن فرضت حكومة المملكة المتحدة الضريبة الرقمية.