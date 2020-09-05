سلاح الجو العماني ينفذ عمليتي إجلاء

وقالت صحيفة "الشبيبة" العمانية إن إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني نفذت، مساء الجمعة، عملية إخلاء طبي لمواطن يعاني من تليف في الرئتين وضيق في التنفس، حيث تم نقله من مركز الحلانيات الصحي إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة في محافظة ظفار لتلقي العلاج اللازم.

في السياق ذاته، قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني، صباح اليوم السبت، بعملية إخلاء طبي لمواطن أصيب بجلطة في القلب، حيث تم نقله من المركز الصحي بنيابة ليما إلى مستشفى خصب في محافظة مسندم لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن عمليتي الإجلاء تأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.