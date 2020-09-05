الجيش اللبناني يعلن توقيف عناصر خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"

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ولفت البيان إلى أنه "أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".
وأوضح البيان أنه "تمّ توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبّين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة".
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في وقت سابق، عن توقيف شخص من الجنسية السورية ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط للقيام بعمليات إرهابية في لبنان.
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