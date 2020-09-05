وفاة يوسف والي وزير الزراعة المصري الأسبق

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن والي تخرج فى كلية الزراعة، ورشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.
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في سياق آخر، كانت أنباء مجهولة المصدر قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، والذي ترأس المجلس العسكري المصري لإدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011.
وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، نفت مصادر مقربة من المشير محمد حسين طنطاوي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.وقالت المصادر إن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".
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