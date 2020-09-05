شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يلقى القبض على خلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى، صباح اليوم السبت، القبض على خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية، وذكر الجيش اللبنانى عبر حسابه على تويتر اليوم "تمكنت مديرية المخابرات فى الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية فى الداخل اللبنانى، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابى خالد التلاوى الذى استخدمت سيارته من قبل منفذى جريمة كفتون التى وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

ويأتى استئصال هذه الخلية فى إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، وقد تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية فى سلسلة عمليات أمنية فى منطقتى الشمال والبقاع فى تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.