شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 إرهابيين خلال عملية أمنية شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة حسينية المعامل الواقعة شرقي العاصمة بغداد، وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بانتهاء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل والتي أسفرت عن القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة وعجلات غير قانونية، مشيرا إلى أن القوات الامنية تمكنت أيضا من ضبط رشاشات و121 بندقية و17 مسدسا و 70 مخزن بندقية، فضلا عن 11 هاتفا يستخدم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد. وأكدت الخلية العراقية استمرار القوات الأمنية في تنفيذ مهامها وفرض الأمن في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة أي تهديد لسلطة القانون في البلاد.

ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان جهاز الأمن الوطني العراقي عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شاركوا في سبي الإيزيديات في محافظة نينوى.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.

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