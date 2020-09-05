شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تسجل 110 إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، تسجيل 110 إصابات بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس "كورونا" إن الإصابات التراكمية منذ مارس الماضي بلغت 807، منها 603 حالات نشطة (687 من المجتمع و 26 من العائدين)، فيما تعافى 89 حالة، وتوفي 5 حالات ( 4 من داخل المجتمع وحالة واحدة من العائدين).

وأكدت الوزارة أن غرفة عمليات الطوارئ فيها، تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة وتضاعف جهدها لاحتواء تفشي الوباء، وأن الطواقم المختصة تعمل على مدار الساعة في إطار التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

وشددت الوزارة على أن إدراك المواطنين لهذه المرحلة الخطيرة والتزامهم بالضوابط الوقائية سيكسر حدة انتشار الوباء.

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وقالت: "أمام هذه الأعداد المتزايدة من الإصابات لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة وإلا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا".

وأضافت : "نؤكد على الجميع عدم الحركة تماما ً إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي".

وأكدت وزارة الصحة، ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة.