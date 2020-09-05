شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر.. رئيس وزراء لبنان يغرد عن انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ذكرى مرور شهر على وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت، كتب رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب، تغريدة تدعو الشعب اللبناني للاتحاد والإصلاح والبناء، وفي ذات الوقت أشار إلى التزام الحكومة اللبنانية بالسير في التحقيقات.

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وقال أديب مغردًا عبر موقع "تويتر": "ونحن نضمد جراحنا علينا أن نقف متحدين خلف الأمل بالغد والثقة بقدرتنا على النهوض والإصلاح وبناء دولة تلبي طموحات الجيل الجديد فيما نلتزم المضي في التحقيقات حتى تقول العدالة كلمتها الفصل".