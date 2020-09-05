الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقين بعد إطلاق النار عليهما بالضفة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي، السبت، شقيقين فلسطينين بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما داخل منزلهما بمخيم "جنين" شمالي الضفة الغربية.
وذكر شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة منازل داخل المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.
وأضاف الشهود، أن جنود الاحتلال بدأوا بإطلاق النار لدى اقتحامهم لمنزل عائلة "الجدعون"، حيث أصابوا الشقيقين أحمد ومحمد خلال نومهما.
ونقل الجنود الشقيقين على حمالات، حيث أُصيب أحدهما بقدمه وكان يصرخ من الألم، في حين غطى الجنود المصاب الثاني بشكل كامل، حسب نفس الشهود.
ولم تتمكن عائلة المصابين من معرفة مصير نجليهما أو مكانهما.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة بمنصات التواصل الاجتماعي، مشاهد للجنود وهم يحملون المصابين خلال عملية اعتقالهما.
ويقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي، لاعتقال ناشطين فلسطينيين.
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