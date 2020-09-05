الحركة الشعبية السودانية: السلام مطلب الشهداء قبل الأحياء

وقال عرمان بحسب ما نشرته صحيفة "الراكوبة"، إن السلام مطلب من مطالب الشهداء قبل الأحياء وهو مطلب رئيسي لذلك يجب ألا يضيع في "لجة المماحكات السياسية"، وأضاف نحن نحتاج لهذا الاتفاق لتأسيس ثان للفترة الانتقالية.

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وأوضح عرمان أنه يجب البناء على كل ما هو إيجابي في الفترة الانتقالية، كما قال إن الكثير من الفرص قد أهدرت بسبب "المماحكات والمطامع السياسية".

ودعا عرمان الشعب السوداني إلى عدم الالتفات للقوى غير الراغبة في تحقيق السلام بالبلاد.

وأشارعرمان الى أن الواقع السوداني شابته كثير من التناقضات والشعب يواجه تحدي المزاوجة والمصالحة بين التناقضات، وهي معركة ضخمة لن ينجح فيها إلا الشعب السوداني إذ لن تنجح فيها الحركات أو القوى السياسية بل الشعب السوداني الذي يواجه معركة توطين السلام في البلاد.

وظل السودان في حرب أهلية منذ العام 2003 بإقليم دارفور مع بعض الحركات المسلحة التي كانت تنادي بالمساواة وتقسيم السلطة، ولم تنجح الحكومة السابقة بالسودان بوقف الحرب إلا أن جاءت الحكومة الانتقالية الحالية التي أعلنت منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول 2019، أن تحقيق السلام ووقف الحرب من أبرز أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.