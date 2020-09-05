تدريبات روسية تركية مشتركة في سوريا تحاكي صد هجمات على قوافل عسكرية

إدلب (سوريا) - سبوتنيك. وأشار إلى أن التدريب كان يهدف إلى صياغة موقف مشترك من حالات طارئة قد تنشأ في أثناء تسيير الدوريات المشتركة في الطريق "إم-4".

وتدربت القوات الروسية والتركية على التعاون والتنسيق في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.

يذكر أن هذا التدريب كان الثاني من نوعه، إذ إن التدريب الأول جرى في أواخر أغسطس الماضي.