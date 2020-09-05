عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة فيفو.. هاتف متعدد الألوان بلمسة واحدة

السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365

تعمل شركة فيفو على هاتف ذكي يمتاز بغطائه الخلفي المصنوع من الزجاج القادر على تغيير لونه.



وأكدت فيفو الصينية أنها تستخدم الزجاج المتلون كهربائيًا لتغيير لون ظهر الهاتف.

وتكشف فيفو أن تغيير اللون يُنشَّط بالفعل بضغطة زر، ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن الشركة غطت غلاف الكاميرا في هذا المقطع، في حين أظهر التسريب الأصلي الكاميرات الخلفية.

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وذكرت فيفو أن التقنية صممت مع مراعاة انخفاض استهلاك الطاقة، لذا يؤمل ألا تؤثر التقنية في عمر بطارية الهاتف عند إطلاقه.

وتحاول شركات الهواتف الذكية تقديم المزيد من الألوان غير التقليدية على ظهر الهاتف لإبراز أجهزتها، فأطلقت هواتف مع أنواع مختلفة من التدرجات اللونية، والخلفيات الشفافة، وهواتف بظهر مصنوع من الذهب الخالص.

وتعتمد التقنية التي تستخدمها فيفو على تقنية التلون كهربائيا، وهي ظاهرة تسمح للزجاج بتغيير لونه أو تعتيمه عند تطبيق الجهد عليه. مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الزجاج ليس جديدًا، إذ إنه يستخدم في النوافذ الذكية للسيارات، والمباني.

وتستخدم التقنية صفيحتين من الأقطاب الكهربائية الشفافة، وبينهما فيلم كهربائي، إلى جانب موصل أيوني وغشاء تخزين أيوني. ومن الناحية العملية، فإنه عند تطبيق الجهد المنخفض، تغير الأيونات تناسقها، وتغير الضوء وينحني عندما يمر عبر الصفيحة، مما يقدم ألوانًا مختلفة.