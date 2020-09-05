وقال الخطيب عادت خدمة الإنترنت إلى سورية بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الخطيب، انقطاع خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.
وقال الخطيب إن الورشات الفنية توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه وإعادة الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات السوري يعلن عودة خدمة الإنترنت في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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