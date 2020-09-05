ثلاثـة أسبـاب لتأخـر المواطنيـن في البنـاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



أكد محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن بعض المتعاملين يتأخرون لفترات طويلة في البدء بإعداد تصميم المنزل ومراجعة الجهات لإصدار التراخيص بعد حصولهم على موافقة القرض لأسباب غير واضحة، ما يحرمهم من الاستفادة من القرض في وقته.

وحدد ٣ أسباب تعتبر الأهم في التأخير في تنفيذ مشاريع البناء لدى بعض المتعاملين، وهي عدم وجود السيولة الكافية لتغطية التكلفة التي تزيد على مبلغ القرض، فالكثير من المتعاملين يختارون تصاميم مكلفة تصل كلفتها الى ضعفين أو أكثر من قيمة القرض، فلا يتمكنون من توفير المبالغ الإضافية، ما يمنعهم من البدء بالمشروع.

والبعض الآخر من المتعاملين يمتنعون عن البدء بتنفيذ قروضهم لاستصعابهم الإجراءات الطويلة من تعيين استشاري والاتفاق على التصميم واستخراج الرخص، والحصول على قروض إضافية ومتابعة عملية البناء التي قد تستغرق أكثر من سنتين، ومن ثم البدء بسداد القروض المتعددة لمشروع البناء، ما يحول دون الإقدام على المشروع، ويرى الكثير منهم أنهم لو حصلوا على مساكن جاهزة فإنهم سيختارونها فوراً منعاً للحيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

الشروط المطلوبة

وأكد أن خطوات حصول المتعامل على قرض البناء، تتمثل في تقديم طلب تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة، وتتم دراسته والموافقة عليه من قبل اللجان المختصة وتصدر الموافقة في فترة قياسية لا تتعدى 6 أشهر من تقديم الطلب وعلى المتعامل هنا القيام بإعداد التصميم المناسب لمسكنه ومراجعة الجهات المعنية لاستصدار التراخيص المطلوبة للبدء بمشروع البناء عن طريق المقاولين المرخصين من قبل البلدية.

وتعتبر فترة صلاحية الموافقة سنة واحدة قابلة للتجديد اذا قام المتعامل بإنجاز نسبة من الإجراءات الخاصة بالبناء.

بدائل متنوعة للقروض

وقال: وفرت المؤسسة بدائل متنوعة لقروض المساكن الجاهزة وقروض البناء عن طريق تعهيد القروض للبنوك المحلية التي تعاقدت مع المؤسسة للمساعدة في تقديم قروض متكاملة للمتعاملين تغطي قرض المؤسسة وقروضاً إضافية تصل إلى مليوني درهم كحد أقصى وتسمى هذه المبادرة مبادرة (يسر)، وحسب هذه المبادرة يمكن للمتعامل الحصول على القرض الأصلي الخالي من الفوائد والقرض الإضافي بنسبة ربح منخفضة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك والقيام برهن المسكن لدى هذا البنك وسداد الأقساط في نفس البنك مع أو بدون تحويل الراتب الشهري للبنك، وفرصة إجراء السداد المبكر للقرض الأول أولاً ومن ثم القرض الإضافي إذا أراد ذلك للحصول على خصم مناسب حسب المعتاد والمعمول به لدى البنك، كما أن المتعامل يملك هنا القيام بإعادة الجدولة وتنظيم أموره المالية مع البنك بالطريقة التي تناسبه ويسمح بها البنك.

مبادرة «مذخور»

وأضاف: تشجع المؤسسة المتعاملين على المشاركة في مبادرة «مذخور» للتوفير الإسكاني قبل الحصول على القروض بأنواعها وذلك لجمع مبلغ لا يقل عن 100 ألف درهم يعد الدفعة الأولى لشراء أو بناء مسكن ويمكن أن تستغرق خطة التوفير هذه سنة أو سنتين أو أكثر حسب طاقة المتعامل حيث تعوده على استقطاع جزء من دخله الشهري لتجميع مبلغ الدفعة الأولى المذكورة حتى إذا حصل على القرض أصبح في يده مبلغ أكبر لشراء أو بناء المسكن المناسب.

وأكد أن للمتعامل أن يختار مبادرة مكافأة التمويل الذاتي (العوض) والتي تعتبر مكافأة مالية على شكل منحة للمتعامل الذي يتمكن من استكمال بناء مسكنه من مصادره الذاتية بعد حصوله على موافقة قرض البناء وعند الحصول على شهادة الانجاز يحق له التقدم بطلب صرف المكافأة قبل مرور سنة على تاريخ شهادة الانجاز.

ويتم حساب منحة المكافأة بضرب 2% في قيمة القرض المعتمد مضروباً في عدد سنوات السداد التي يحددها راتب المتعامل، نظراً لأن المؤسسة تستقطع 18% من الراتب الشهري للمتعامل لسداد أقساط القرض البالغ 750 ألف درهم بحد أقصى 25 سنة وحد أدنى 5 سنوات.