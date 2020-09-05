شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تختبر أقوى صاروخ فضائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي:
اختبرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أقوى نظام صاروخي يتم بناؤه على الإطلاق في العالم «إس إل إس» يمكن أن يأخذ الإنسان إلى المريخ، حيث يبلغ طوله 154 قدماً، و1.6 مليون رطل ويوفر 3.6 مليون رطل من قوة الدفع، وبسرعة 17647.2 بالساعة.
«ناسا» تختبر أقوى صاروخ فضائيوظهرت آثار احتراق التلال المحيطة بمنشأة الاختبار في برومونتوري بولاية يوتا الأمريكية، بسبب ألسنة اللهب التي أطلقها الصاروخ أثناء الاختبار الناجح، والذي بمجرد اكتماله سيكون أقوى صاروخ فضائي في العالم.
وقالت الوكالة: إن نظام الإطلاق الفضائي «إس إل إس» الذي تجاوز الميزانية المخصصة له، إذ تم إنفاق 34 مليار دولار حتى الآن، وتعرض لعدة تأخيرات، سيلعب دوراً مهماً في برنامجها الفضائي «أرتيمس»، الذي يهدف إلى هبوط أول امرأة ورجل على منطقة القطب الجنوبي للقمر بحلول 2024.
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