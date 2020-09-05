ملك تايلاند يعيد زوجته للأسرة الملكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، زوجته إلى العائلة الملكية. وقالت الأسرة الملكية التايلاندية في إشعار رسمي، أمس الأول الخميس: إن جميع الألقاب والرتب العسكرية والأوسمة أعيدت إلى سينينات وونجفاجيراباكدي، بعد أن تبين أنها «غير ملوثة»،

ملك تايلاند يعيد زوجته للأسرة الملكيةما يعني أنها بريئة من الاتهامات السابقة، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن».

واتُهمت سينينات (35 عاماً) منذ ما يقرب من عام بمحاولة الاستيلاء على السلطة والمكانة من الملكة سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا، حيث حاولت منع زوجة الملك، من التتويج، وطلبت تعيينها في هذا المنصب.

وجاء في الإعلان الأخير: «يُنظر إليها كما لو أنها لم يتم تجريدها من مكانتها الملكية، ومنصبها العسكري الملكي ورتبتها العسكرية، ولم يتم سحب جميع الأوسمة الملكية الخاصة بها من قبل».