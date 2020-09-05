«مؤسسة فرنسا» تجمع مليوني يورو دعماً للبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مؤسسة فرنسا»، أمس الجمعة، أنها جمعت أكثر من مليوني يورو كمساعدات للبنان خلال الشهر الماضي وستقدمها من خلال توزيع بطاقات مصرفية وتجديد مساكن ومساعدات للتجار.

وقالت كارين مو رئيسة قسم الطوارئ في المؤسسة، «تأثرنا كثيراً بتضامن الفرنسيين».

وجمع مبلغ 2,25 مليون يورو من 22 ألف متبرع من القطاع الخاص، وهو أكثر ما يلفت الانتباه بالنسبة إلى كارين مو التي أوضحت «نحن نعيش عاماً مليئاً بعدم اليقين في ظل أزمة صحية واقتصادية» بسبب وباء كوفيد-19 وأن شهر أغسطس يتوافق مع «فترة ركود».

وستقوم المؤسسة بتمويل المساعدات الاجتماعية والنفسية من خلال توزيع البطاقات المصرفية على الأسر التي تعاني من صعوبات، وإعادة تأهيل مساكن ل500 أسرة في حي النبعة ومقرات جمعية وثلاث مكتبات عامة في الباشورة والجعيتاوي، الى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

(أ.ف.ب)