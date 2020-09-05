دعوة عربية للمساهمة بتأهيل المدارس المتضررة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ضرورة تقديم الدعم للبنان والتضامن معه، للتغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت خاصة في مجال إعادة تأهيل المدارس المتضررة بصورة عاجلة.

جاء ذلك في قرارات المجلس الختامية بدورته ال( 106) التي عقدت أول أمس الخميس برئاسة الكويت عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير دولة للتجارة الخارجية ،وفد الدولة الذي شارك في أعمال الدورة ( 106) الافتراضية للمجلس التي عقدت على المستوى الوزاري .

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة أحيط المجلس علماً بالموضوعات في الملف وهي التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي وإنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون البلديات والمجالس القروية، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021-2030) .(وام)