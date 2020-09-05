شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسمح بدخول الخليجيين وحاملي التأشيرات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت سلطات مطار البحرين الدولي، أمس الجمعة، إن المملكة ستسمح الآن بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الإلكترونية، والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول. وقالت سلطات المطار على «تويتر»، إنه سيتعين على القادمين للمملكة الخضوع لفحص (بي.سي.آر)؛ للكشف عن «كورونا» على نفقتهم الخاصة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم ذاتياً إلى حين ظهور نتائج الفحص، والتأكد من سلبيتها. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسمح بدخول الخليجيين وحاملي التأشيرات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.