لبنان: دقيقة صمت على وقع الأجراس والأذان

وقف اللبنانيون دقيقة صمت أمس الجمعة،على أرواح الشهداء لمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت،فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن التحقيقات مستمرة والعدالة ستطبق على كل متسبب أو مهمل بانفجار المرفأ، وقال إن هذا حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الأمل،بينما تواصلت مشاورات التأليف على أمل أن تطرح تشكيلة حكومية في الأسبوع المقبل.

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لمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وقف اللبنانيون أمس الجمعة، دقيقة صمت على أرواح الشهداء،بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس ورفع الآذان في المساجد ووقف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة تزامناً مع لحظة الانفجار.

كما نفذت النقابات العاملة في مرفأ بيروت وقفة تضامنية مع الضباط الأربعة الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ، بالإضافة إلى عائلات وأصدقاء الضباط.

وتحدث شربل مسعود من نقابة موظفي صوامع الحبوب فقال: حضرنا اليوم لنتضامن مع الضباط الموقوفين. ونحن لا نريد سوى الحقيقة. نلتف إلى جانب هؤلاء الضباط، لأننا نعرفهم حق المعرفة ونعرف كيف كانوا يقومون بمهامهم بشفافية. لا نريد إلا الحقيقة، لأنها وحدها تعطي هؤلاء الضباط البراءة الأكيدة.

من جهته، أكد الرئيس عون خلال استقباله أمس أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين أنه، بعد مرور شهر على الكارثة التي حلّت بلبنان​ نتيجة انفجار المرفأ، يلبي لبنان نداء الحبر الأعظم ​البابا فرنسيس​ لإحياء يوم صلاة وصوم فنذكر أرواح الشهداء الذين سقطوا، والجرحى الذين أصيبوا، والمواطنين الذين فقدوا ذويهم وأحباءهم وأرزاقهم.

وشدد عون على أن التحقيقات مستمرة والعدالة ستطبق على كل متسبب أو مهمل، وهذا حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الأمل، شاكراً الكاردينال بارولين على حضوره ممثلاً لبابا الفاتيكان في هذه الزيارة المهمة إلى لبنان، لإحياء يوم الصلاة والصوم من أجل هذا البلد التي دعا إليها البابا فرنسيس لجميع المؤمنين في العالم.

من جانبه شدّد بارولين الذي نقل إلى عون رسالة تضامن من البابا فرنسيس إلى الشعب اللبناني بجميع فئاته، على أن للبنان مكانة خاصة لدى الكرسي الرسولي وهو موضع عناية واهتمام، بالنظر إلى ما يمثله من قيمة ونموذج للعيش معاً بجميع أبنائه، مسيحيين ومسلمين، وقال: إن لبنان ليس وحيدا أبداً في الظرف الأليم الذي يجتازه، فهو بإمكانه دوماً الاتكال على دعم الكرسي الرسولي كما على التضامن الدولي معه.



إلى جانب ذلك،واصل الرئيس المكلف مصطفى أديب مشاورات التأليف الحكومي، والتقى بممثلي الكتل الكبرى وخصوصاً التيار «الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله» وتيار «المستقبل»لمناقشة إطار الحكومة، لجهة توازنات الحقائب بالتوازي مع جسّ نبض القوى حول حجم الحكومة، ليتبلور لديه تصور واضح ومكتمل نهاية الأسبوع، فيخصص الأسبوع المقبل للتسميات وإسقاط الأسماء على الحقائب وسط توقعات بأن تبصر الحكومة النور نهاية الأسبوع المقبل، إذا سار كل شيء كما يجب وتم تذليل العقبات.