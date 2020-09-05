الخرطوم و«الشعبية» تتفقان على التفاوض برعاية جوبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية شمال، جناح عبد العزيز الحلو، اتفاق مبادئ من 6 بنود ينص على إطلاق عملية سلام جديدة بين الحكومة والحركة التي انسحبت في وقت سابق من مفاوضات السلام في جوبا والتي اختتمت الاثنين الماضي بتوقيع اتفاق مع الجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) على موقعها الرسمي البيان المشترك الصادر عن الجانبين والذي قال «بعد مباحثات استمرت لعدة جلسات تم الاتفاق على رعاية جنوب السودان للتفاوض بين الحكومة والحركة عبر منبر جوبا».

ونص الاتفاق الذي وقّع في أديس أبابا أمس الجمعة على التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها.

وإضافة إلى مبدأ التفاوض على أساس فصل الدين عن الدولة، اتفق الجانبان على وقف العدائيات والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الإثني والثقافي.

واقر الجانبان وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض والاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمناقشة القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض «مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير» بغية الوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.

واتفق الجانبان على أن يسري «الاتفاق المشترك» ويصبح ملزماً بعد المصادقة عليه من قبل المؤسسات المعنية وقد جاء هذا الاتفاق لمعالجة القضايا العالقة في إعلان المبادئ.

وأشار إلى العودة إلى المفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية، بالإضافة إلى وضع مصفوفة لتحديد المسؤوليات والمواقيت الزمانية.

وكان حمدوك قد وصل إلى أديس أبابا الأربعاء الماضي بشكل غير معلن وانخرط في اجتماعات مكثفة مع الحلو وقيادات الحركة بتنسيق من أطراف دولية وإقليمية.

ويأتي هذا التطور اللافت بعد أقل من 72 ساعة من اتفاق جوبا الذي غابت عنه حركتا الحلو وعبد الواحد محمد نور الذي رفض الانخراط في مفاوضات السلام في جوبا منذ انطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أي بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومة حمدوك عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في إبريل/نيسان من العام نفسه عبر ثورة شعبية استمرت نحو 6 أشهر.

وفي الشهر الماضي تعثرت المفاوضات مع حركة الحلو التي كانت تطالب بتسليم ملف المفاوضات للحكومة المدنية بدلاً من مجلس السيادة.

وتسيطر الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو على مناطق في جنوب كردفان.

ويأمل مراقبون أن تشكل الخطوة الجديدة دعماً لجهود تحقيق السلام الشامل في السودان.(وكالات)