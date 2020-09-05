شكرا لقرائتكم خبر عن دردشة في عجائب المقاييس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

إلى أين مسيرة العلوم؟ رحلة العلم لا تتجاوز ثلاثة آلاف عام. القفزات الكبيرة فيها ثلاثة قرون. العملاقة منها مئة سنة. في القرن الأخير من 1920 إلى 2020، صار الإنسان بطل رسوم متحركة غرائبية، فقد بدا ضئيلاً إلى ما دون الذرّة، ومارداً ذا أبعاد كونية. بالمناسبة، طالما تمنى القلم أن يفتتح الأساتذة دروس العلوم هكذا. لكن كما لم يقل المتنبي: «ما كل ما يتمنى المرء يدركهُ.. تجري العلوم بما لا يشتهي العربُ».

هل تذكر المقياس الظريف «البيكومتر»؟ مقياس طول، يقدر بواحد من الألف مليار من المتر. خذ حريتك، اذرع طولاً وعرضاً. في الوقت نفسه يقول لك الفيزيائيون: إن الطريق من النقطة التي تقف فيها، إلى آخر الكون المنظور خمسون مليار سنة ضوئية أي «خمسمئة مليون مليار مليار كيلومتر»، خمسة وإلى جانبها ستة وعشرون صفراً. الرقم يصبح أظرف إذا أردت أن تتسلى بمعرفة كم تساوي هذه المسافة بالبيكومتر. بسيطة، اضربها في مليون مليار. في تلك الآماد البعيدة، ستصادف الكثير من الأجرام الغريبة، منها النجوم النيوترونية، تتوقف للاستراحة من وعثاء السفر، ففضاءات ما بين النجوم كلها أغبرة وغازات، عافاك الله، أنت تعرف جيداً أن الكمامة هناك أشد ضرورة ممّا هي عليه في «كورونا». لن تثقل حقائبك بهذا النجم. قطر الواحد عشرون كيلومتراً، لكن كل سنتيمتر مكعب منه يزن مئة مليون طن.

الحذر مطلوب، أهم شيء في الأسفار الأمان. لن تتهور فتتجاوز الإشارات الحمراء، بالمرور إلى جانب الثقوب السوداء. تخيل أن شمسنا التي تستطيع إيواء مليون كرة أرضية، لو اقتربت من ثقب أسود لسرطها على طريقة موز ابن الرومي: «يكاد من موقعه المحبوبِ.. يدفعه البلع إلى القلوبِ».

هذه الرحلات، التي يرى المرء فيها الكثير من نجوم العجائب في مجرات الغرائب، ستظل فيها فرص حتى في الغفوات، للتفكر في غياب العرب عن بدائع المعارف في روائع العلوم. أليس عجيباً أن تصدر أمّة في كل عام عشرات الكتب عن وصفات لحوم الخرفان والأبقار، ولا توجد مجلة علمية مشرّفة واحدة لأربعمئة مليون آدمي؟ مئات الفضائيات ليس فيها برنامج علمي واحد يملأ العين. ويسأل البعض في بلاهة: لماذا تقاد الأمة من أذنها؟

لزوم ما يلزم: النتيجة القياسية: الأمم النائمة يقاس طموحها بالبيكومتر.

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