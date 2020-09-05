«داخلية» السراج تخير المتظاهرين بين «التأجيل» أو الرصاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر مسؤول من حراك 23 أغسطس الذي يقود متظاهري العاصمة طرابلس، تأجيل تظاهراتهم المقررة، أمس الجمعة، إثر تلقيهم تهديدات من داخلية فايز السراج بالاعتقال أواطلاق الرصاص، فيما دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.

وأوضح المصدر أن «التظاهرات تم تأجيلها ليوم غد الأحد ».وخرجت مظاهرات عصر أمس بمدينة سبها، جابت الشوارع ، متضامنة مع حراك المتظاهرين بطرابلس وطالبت برحيل حكومة السراج، والإفراج عن المعتقلين .

وطالب الحراك،التحقيق مع قادة الميليشيات الذين قاموا بقمع المتظاهرين والإفراج عن النشطاء الذين اختطفوهم ومعرفة مصيرهم.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني ليبي أن «المتظاهرين يتلقون تهديدات كبيرة من الميليشيات تجبرهم على إنهاء حراكهم نهائياً بعد التحقيق الذي حدث مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا على خلفية التظاهرات».

رعاية تركية

وتشير الأنباء، إلى أن التسوية التي توصل إليها السراج وباشاغا تمت برعاية تركية.

ورأى مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن السراج أعاد باشاغا إلى عمله تحت ضغط وتهديد المسلحين الموالين للأخير، الذين احتمى بهم في تلك المواجهة، واصطحبهم إلى جلسة التحقيق، ولتجنب اندلاع حرب بين الميليشيات المسلحة.

وتابع قائلاً : إن السراج خضع لابتزاز وتهديدات باشاغا بالكشف عن ملفات الفساد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.

وقال جوتيريس في تقرير، أمس الجمعة: «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا».

كما أضاف: «أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة».

أطفال محتجزون

وبحسب التقرير، فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه «في 31 يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم أطفال، محتجزين في مراكز» مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين .وشدّد جوتيريس على أنه «لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم»، مطالباً السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم، ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

وندّد ب«الظروف المروعة والمعاملة السيئة» التي يعانيها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي .

«يتركون في الشوارع ليموتوا»

ووفقاً لتقرير جوتيريس فإن «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية».كما لفت إلى تعرّض مهاجرين ولاجئين لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، ما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات في صفوفهم ،وتركوا في الشوارع ليموتوا.

مخازن أسلحة

إلى ذلك، أكد أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً.

في أثناء ذلك،قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان ،أمس إن أفرادا عسكريين استعملوا ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف ، مضبفة أن وجود المرتزقة تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافة أرجاء ليبيا.(وكالات)