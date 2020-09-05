«سبوتنيك V» الروسي ينتج أجساماً مضادة بدون آثار جانبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت نتائج نشرته ا دورية «ذا لانسيت» الطبية، أمس الجمعة، أن لقاح «سبوتنيك-5» الروسي لمرض «كوفيد-19» حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة. وقالت الدورية: إن نتائج الصادرة عن التجربتين اللتين أجريتا في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز وشارك فيهما 76 شخصاً؛ تكشف أن جميع المشاركين طوروا أجساماً مضادة من دون آثار جانبية خطرة.

وقالت الدورية: «التجربتان اللتان استغرقتا 42 يوماً، وشملتا 38 بالغاً سليماً، لم تظهرا أية آثار جانبية خطرة بين المشاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة». وأضافت: «هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق طويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة؛ لإثبات سلامة اللقاح وفاعليته على المدى الطويل؛ للوقاية من عدوى كوفيد-19». وأشادت موسكو بالنتائج ووصفتها بأنها تعد رداً على المنتقدين.

من جانب آخر، كشفت شركة «جونسن آند جونسن» أنها نجحت في تطوير لقاح أثبت نجاعته على الفئران. وقالت الشركة: إنه تم تطعيم فأر باللقاح قبل تعريضه للفيروس، وبعد نحو أربعة أسابيع، لاحظ العلماء تراجع الإصابة في رئتي الفأر. وقالت المجلة الطبية «نايتر ميديسين» التي نشرت الدراسة كذلك، إن هذه التجربة تعد جزءاً من الدراسة ما قبل السريرية التي تنوي شركة الأدوية «جونسن آند جونسن» استكمالها.

في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية: إنها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق حتى منتصف عام 2021، مع تسارع الاستعدادات لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في مؤتمر صحفي في جنيف، «كما تعلمون، دخل عدد كبير من اللقاحات التجريبية الآن المرحلة الثالثة من التجارب. نحن نعرف ما لا يقل عن 6 إلى 9 لقاحات تجريبية قطعت بالفعل شوطاً طويلاً في مراحل البحث».

وأضافت: «لكن فيما يتعلق بجدول زمني واقعي، لا نتوقع حقاً أن نرى اللقاح يُعطى على نطاق واسع حتى منتصف العام المقبل». وأوضحت: إن المرحلة ال3 من التجارب السريرية - أي مرحلة الاختبار المكثف على متطوعين - تستغرق وقتاً؛ إذ يحتاج العلماء إلى التحقق مما إذا كان اللقاح فاعلاً وآمناً.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين؛ لمكافحة جائحة كوفيد-19. جاء ذلك خلال إعلان المنظمة عن أنها ستساعد في قيادة الجهود؛ لشراء وتوزيع اللقاحات ضمن برنامج كوفاكس.

وقالت يونيسيف: إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 حتى عام 2023. وكشف تقييم أجرته يونيسيف للسوق «أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين».

وينبع دور يونيسيف الجديد في خطة كوفاكس من وضعها كأكبر مشترٍ منفرد للقاحات في العالم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: إنها تشتري أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات سنوياً لعمليات التطعيم الدورية، ومكافحة تفشي الأمراض؛ وذلك نيابة عن قرابة 100 دولة.