بايدن يندد بـ«العنصرية».. وبورتلاند تحتفي بمئة يوم من الاحتجاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، أمس الأول الخميس، نفسه خلال زيارته لمدينة كينوشا، كموحد لأمريكا مندداً ب«العنصرية الكامنة» في البلاد، بعدما تحدث مع جايكوب بليك، المواطن الأسود الذي أصيب برصاص شرطي أبيض، بينما تستعد مدينة بورتلاند غداً للاحتفال بمرور مئة يوم من الاحتجاجات ضد عنف الشرطة، فيما نفى الرئيس دونالد ترامب وصفه القتلى الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى ب«الفاشلين».

والتقى بايدن والد جايكوب بليك وأقارب آخرين له، وكشف لاحقاً أنه تحدث لمدة 15 دقيقة تقريباً عبر الهاتف مع بليك (29 عاماً) الذي ما زال يعالج في المستشفى. وقال بايدن عن بليك الذي من المرجّح أن يكون أصيب بشلل نصفي: «قال لي إنّ ما من شيء سيهزمه، وإنّه لن يستسلم سواء تمكن من المشي أم لا». وأضاف بايدن متوجهاً إلى حشد صغير في كينوشا، أن غالبية الأمريكيين يدعمون حركة «حياة السود مهمة» من أجل المساواة بين الأعراق. لكنه حذر أيضاً من أن ترامب أجّج العداء العنصري الذي عصف بالأمة في الأشهر الأخيرة. وتابع بايدن أن لغة ترامب المشحونة عنصرياً «تضفي الشرعية على الجانب المظلم للطبيعة البشرية».

وأوضح أن خطاب الرئيس كشف «العنصرية الكامنة التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها في الولايات المتحدة والتي لا تزال موجودة منذ 400 عام». وقال بايدن: «أعدكم إذا فزت أو خسرت. سأقاتل من أجل تحقيق المساواة العرقية. لن ننهزم».

واختلفت زيارة بايدن لويسكنسن عما كانت عليه قبل يومين عندما أرسل ترامب من الولاية رسالته المتعلقة بالقانون والنظام إلى كينوشا حيث قام بمعاينة الأضرار، والتقى قوات الأمن.

وخلال لقاء ترامب بالشرطة، وصف التظاهرات المطالبة بالعدالة العرقية ب«الإرهاب الداخلي». وأثار ترامب، أمس الأول عاصفة من ردود الفعل المستنكرة بسبب دعوته أنصاره للإدلاء بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية.

وأيد حوالي 200 من مسؤولي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين بايدن أمس، في حملة تطعن في رسالة ترامب بأنه مرشح «القانون والنظام»، في حين أعلن أكبر اتحاد للشرطة في البلاد تأييده ترامب.

ونفى ترامب، أن يكون وصف القتلى الأمريكيين خلال الحرب العالمية الأولى «الفاشلين» و«الحمقى»، وفق ما أوردت مجلة «ذي أتلانتيك». وخلال زيارة لفرنسا العام 2018 لإحياء ذكرى مرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية، ألغى ترامب رحلة إلى مقبرة أمريكية في باريس، متعللاً بسوء الأحوال الجوية. لكن مجلة «ذي أتلانتيك» الشهيرة، ذكرت أن ترامب صرح لفريقه: «لماذا يجب أن أذهب إلى هذه المقبرة؟ إنها مليئة بالفاشلين»، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي واعتبرها قصه مختلقة.

من جهة أخرى، تحيي بورتلاند نهاية الأسبوع مرور مئة يوم على اندلاع الاحتجاجات فيها للتنديد بالعنصرية وباستخدام الشرطة للقوة، بعدما أشعلها مقتل المواطن الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه من الشرطة في مينيابوليس، قبل أن تتوسع التظاهرات في أنحاء البلاد ومناطق عدة حول العالم.

ويتظاهر الناشطون في شوارع بورتلاند كل ليلة تقريباً، مطالبين بالعدالة العرقية وبمحاسبة الشرطة.

وقال متظاهر: «إذا كنا نرغب بتغيير المنظومة ورفض هذه العنصرية الممنهجة، علينا أن نواصل قول ذلك في الشوارع إلى حين الانتخابات على الأقل». واتّهم ترامب بتأجيج التوتر العرقي قائلاً إن «البلد لم يكن قط بهذا الانقسام».