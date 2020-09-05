سيارات من الإمارات دعماً للمؤسسات الخدمية بحضرموت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمديرية المكلا 10 سيارات خاصة لدعم الإدارات والمؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت.

وتسلمت مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت أربع سيارات، فيما تسلم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت سيارتين، وتسلمت مديرية حجر سيارتين، ومديرية تريم سيارتين، وقد تم تقديم هذه السيارات كدفعة أولى وفقاً للاحتياجات المرفوعة من قبل السلطة بالمحافظة.

وخلال التسليم الذي حضره عدد من مديري العموم ومديري المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت، تحدث حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، قائلاً: إن هذا الدعم جاء بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مساعيها لدعم الخدمات العامة بمحافظة حضرموت، وإن اهتمام دولة الإمارات بالجانب الخدمي بالمحافظة تجلى بوضوح في تبنيها مشروع مساندة السلطات الرسمية لدعم المؤسسات الخدمية للرقي بتقديم خدماتها في هذا المجال. وأكد الشامسي حرص الدولة على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وتخفيف معاناة اليمنيين بدءاً من توزيع السلال الغذائية وحتى إعادة تأهيل البنية التحتية مع الاهتمام بالصحة والتعليم وكافة القطاعات الحيوية الأخرى.

وبدورهم، ألقى عدد من مديري العموم، ومديري المؤسسات الخدمية بمحافظة حضرموت، كلمات أعربوا فيها عن شكرهم لقيادة دولة الإمارات على الدعم السخي المتواصل، كما أشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم هذا الملف الخدمي عبر تزويده بالاحتياجات المطلوبة للقيام بدوره في المجتمع ولتحسين العمل في هذا الجانب الحيوي المهم، مؤكدين أهمية الدعم اللوجستي الذي تقدمة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للسلطة المحلية في حضرموت في مختلف المجالات الضرورية.

(وام)