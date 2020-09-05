قبرص تندد بـ «عدوانية تركيا».. وأوروبا تدعمها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرر الاتحاد الأوروبي شجبه لأي تصعيد في منطقة شرق المتوسط، ودعا تركيا إلى الانخراط في حوار بدلاً من التصريحات التصعيدية.

كما أكد أمس الجمعة أنه سيواصل دعم اليونان وقبرص في مواجهة تركيا.

في حين ندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ب«عدوانية» تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذراً من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وقال «أناستاسيادس» في مقابلة مع وكالة فرانس برس «هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توتراً متزايداً والوضع الناجم متفجر جداً ويثير القلق».

تأتي تلك المواقف مع إعلان حلف الناتو أمس أيضاً أن المباحثات الفنية التي كان يزمع عقدها لحل التوتر في المتوسط لم تتوصل إلى اتفاق.

على الرغم من أن اليونان نفت الخميس، أن تكون اتفقت على عقد محادثات برعاية حلف شمال الأطلسي مع تركيا لخفض تصعيد التوتر بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز.

في حين اتهمت أنقرة أثينا أمس ب«الكذب» للتهرب من الحوار ضمن «الناتو». وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة أمس «من يكذب ليس الأمين العام للناتو بل اليونان. هذا يظهر الوجه الحقيقي لليونان.. لا تريد الحوار».

واشترطت اليونان وقف جميع التهديدات التركية كشرط لإجراء اتصالات لخفض التوتر بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «على تركيا الكف عن إطلاق «تهديداتها» ضد اليونان لخفض التوتر بين أنقرة وأثينا». وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن بلاده قدمت إيجازاً أمس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشأن «أنشطة (تركيا) الخارجة عن القانون». (وكالات)