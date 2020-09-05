الإمارات الأولى «أوسطياً» أماناً من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



حلّت دولة الإمارات في المركز الأول في الشرق الأوسط، والتاسع عالمياً، في الدول الأكثر أماناً من فيروس «كوفيد-19»، ضمن تحديث لقائمة وضعتها مجموعة «ديب نوليدج» غير الربحية، المعنية بالرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

وتفوقت الإمارات على دول متقدمة، مثل سنغافورة، وكندا، والنرويج، وفنلندا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ويعتمد التصنيف الذي شمل 100 دولة، على 6 معايير، هي: كفاءة الحجر الصحي، وكفاءة الحكومة في إدارة المخاطر، وكفاءة الرصد والكشف عن حالات الإصابة بالفيروس، ومستوى الاستعداد الصحي، والاستعداد للطوارئ غير المتوقعة، ومدى التأثر بالأزمات.

وحققت الإمارات 125 نقطة في معيار كفاءة الحجر الصحي، و162.46 نقطة في الكفاءة الحكومية، و142.35 نقطة في كفاءة الرصد والكشف عن حالات الإصابة ب«كوفيد-19» و72.32 نقطة في مستوى الاستعداد الصحي، و99.87 نقطة في مستوى التأثر بالأزمات الإقليمية، و121.25 نقطة في الاستعداد للطوارئ غير المتوقعة، لتحقق إجمالي 723.35 نقطة في المؤشر العام للتصنيف.

وقال التقرير إن الإمارات شهدت انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بنسبة 17% من 1 يونيو/ حزيران إلى 16 أغسطس/ آب، مقارنة بمرحلة 17 مارس/ آذار إلى 1 يونيو.

وتصدرت ألمانيا التصنيف، تلتها نيوزيلاندا في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية ثالثة، وسويسرا رابعة، واليابان في المركز الخامس.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 80935 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72766 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63158 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما عدَّلت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، إجراءات دخول إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كوفيد-19.

وسيتمكن سكان وزوار إمارة أبوظبي، بدءاً من اليوم السبت الدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR أو فحص الليزر DPI خلال 48 ساعة من تسلُّم النتيجة، ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة لفحص PCR.

واعتمدت اللجنة أيضاً إلزام السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر.