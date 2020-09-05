موريس بارس.. الرومانسي ملهم الحركات التحررية

يقول بعض النقاد إن الكاتب والمفكر الفرنسي موريس بارس (19 أغسطس 1862 - 4 ديسمبر 1923) يشبه الموسيقي الكبير «شاتوبريان» الذي تتنفس في أعماله الروح الفرنسية، وينتمي بارس إلى مقاطعة اللورين، ذات الحساسية الخاصة في النزاعات الحدودية الطويلة بين فرنسا وألمانيا، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، اتجه إلى باريس لدراسة الحقوق، لكنه انصرف إلى ممارسة الكتابة والسياسة، فانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية عام 1894.

التقى بارس مع المفكر الفرنسي الكبير إرنست رينان مؤسس الحركة الاستشراقية الفرنسية، وأجرى معه حواراً مطولاً، نشره في كتاب «ثمانية أيام مع السيد رينان» وأصدر أعمالاً أخرى منها: «نداء إلى جندي - في خدمة ألمانيا - الدم والمسرة والموت» وثلاثية «رواية الطاقة الوطنية» حيث زاوج بين النزعة الفردية، والنزعة الوطنية المتطرفة التي تحول إليها، وتمثلت في روايته الشهيرة «الجبل الملهم» التي تركت تأثيراً في الحركات التحررية، التي قادها مثقفون من شعوب أخرى في تلك المرحلة.

ينتمي موريس بارس ككاتب ومفكر إلى المذهب الرومانسي، و إلى التيار القومي الفرنسي، وقد عمل بالصحافة في مطلع حياته، وأصدر أولى مسرحياته، وهي ثلاثية بعنوان «عيادة الأنا» بين عامي 1888 و1891 وهو في الثانية والعشرين من عمره، وفي فترة الحرب العالمية الأولى ضاعف من نشاطاته، واستمر في كتابة مقالات يومية لمدة أربع سنوات في صحيفة «صدى باريس» جمعها بعد ذلك في كتاب بعنوان «تاريخ الحرب الكبرى» ثم جمع ابنه أعماله الكاملة بعد وفاته، وبدأت بالصدور منذ عام 1929 إلى عام 1957 في أربعة عشر مجلداً.

وكان لأعمال «بارس» تأثير واضح على أجيال من الكتاب والفنانين والمفكرين، الذين هزت ضمائرهم كوارث الحرب العالمية الأولى، ومهدوا الطريق لظهور مدارس وتيارات فنية وفكرية في أوروبا والعالم، وكان الشاعر الفرنسي أراجون واحدا منهم، فحين كان في الثامنة عشرة من عمره اكتشف أعمال «بارس» وقرأ كتابه «ربع قرن من الأدب» وكتب عنه فيما بعد: «كانت قراءة هذا الكتاب إشراقة شمس قوية في نفسي، ولا أبالغ إذا قلت إنها حددت مسار حياتي»، ثم التقى به عام 1921 وأجرى معه حواراً مطولاً، نشرته إحدى الصحف الكبرى.

سافر «بارس» إلى اليونان ونشر كتاباً بعنوان «رحلة إلى إسبرطة» ثم سافر إلى إسبانيا، ونشر بعدها كتاباً بعنوان «سر طليطلة» ثم كانت رحلته الطويلة إلى الشرق، التي قادته إلى بعض العواصم العربية، تحت تأثير رغبة في فهم جوانب غير معروفة في الحروب الصليبية، ووصل إلى دمشق، ثم حماة في صيف عام 1914 ومنها استوحى أحداث روايته «جنة على نهر العاصي» التي تأخذ شكل رواية داخل الرواية.

«جنة على نهر العاصي» رواية استشراقية نادرة ومبكرة، تمثل نموذجاً للأدب الصافي، الذي كان «موريس بارس» يطمح إليه، حينما يبتعد عن كتابة الروايات والدراسات الفكرية والسياسية، وهي من آخر أعماله، حيث كتبها عام 1922 ولم تصدر إلا يوم وفاته، وتدور أحداث الرواية في إحدى قلاع مدينة حماة السورية، وفي دمشق في القرن الثالث عشر الميلادي، في أعقاب انتهاء الحروب الصليبية، والرواية هي النص الوحيد الذي ترجم له، وكان طه حسين هو الذي رشح النص للترجمة، وقد ترجم العمل إلى العربية محمد عبد الحميد عنبر وعبد المجيد عابدين.

تجري الرواية الإطار بلقاء المؤلف أو الراوي في حماة، مع باحث أيرلندي شاب عهد إليه المتحف البريطاني بالتنقيب في مدينة على ضفاف الفرات الأعلى، وقادهما البحث عن الماضي في مدينة حماة، إلى منزل تباع فيه التحف القديمة، حيث اشتريا قطعاً من النقود، ومخطوطاً عربياً، راح الشاب الأيرلندي يترجمه، ويضيف إليه من بنات أفكاره، أحداث المخطوط تجري في قلعة عابدين قرب حماة، ثم في دمشق، وتبدو تأثيرات السرد في حكايات ألف ليلة وليلة واضحة على الرواية، التي ضمها المخطوط، الذي تخيله المؤلف، بما فيه من أجواء سحرية وتأملية.