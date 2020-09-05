البنك الدولي: أخطرنا الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري

وذكر البنك في بيان له أن القرار سينفذ بأثر فوري نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء أعمال التشييد، بحسب رويترز.

يشار إلى أن المشروع، الذي يموله البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية، يهدف إلى زيادة حجم المياه المتاحة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان حيث يعيش حوالي نصف سكان لبنان.

السد الذي كان من المقرر بنائه في أعالي قرية بسري على نهر بسري، كان سيخزّن 125 مليون متر مكعب من المياه، تُملأ بشكل طبيعي في فصل الشتاء والربيع لاستخدامها خلال الصيف والخريف، بحسب ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي، دائرة الشرق الأوسط، في البنك الدولي.

ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية متفاقمة قبل انفجار مرفأ بيروت، فقد كان أكثر من 75 في المئة من اللبنانيين بحاجة لمعونة وهي نسبة تزايدت سريعا خلال الفترة الماضية بعدما فقد 33 في المئة عملهم بينما يعيش أكثر من مليون شخص تحت خط الفقر.