شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإطفاء ببيروت: مستمرون فى البحث عن أحياء تحت أنقاض انفجار المرفأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملازم أول ميشيل المر، من فريق الإطفاء ببيروت: "هناك إشارات أن هناك نبض تحت أنقاض مرفأ بيروت وبدأنا عمليات البحث بجانب الدفاع المدنى اعتبارا من الأمس وحتى اليوم، واليوم بدأنا فى إزالة الركام ولدينا بعض المعوقات في رصد الإشارات التي تصدر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان: "نحن مستمرون في عملية البحث منذ الصباح لنفتح المجال والفريق مستمر في البحث، ولم يتم التأكيد أو النفى إن كان هناك أحياء تحت الركام".