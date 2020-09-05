التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

اليمن / الخليج 365
أعلن التحالف العربي أن قواته دمرت بالأجواء اليمنية، مساء الجمعة، طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت مساء الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".
وأوضح أن الطائرة كانت "تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي حول ما أورده المتحدث باسم التحالف العربي.
وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.
وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ويدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، القوات اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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