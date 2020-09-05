شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تقني يشرح طريقة تثبيت برامج “الأوفيس” مجانًا عبر منصة مدرستي والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

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شرح المختص بالمجال التقني عبدالله السبع، طريقة الحصول على برامج أوفيس مجانًا عبر منصة مدرستي، ضمن الميزات الخاصة التي توفرها وزارة التعليم بالتعاون مع الجهات العالمية كشركة مايكروسوفت وغيرها.

وخلال تغريدة لـ”السبع” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أكد أنه يمكن للطالب أن يقوم عبر حسابهفي منصة مدرستي بتفعيل برامج الأوفيسعلى أجهزة الأيفون والآيباد وحتى أجهزة الأندرويد.

طريقة تثبيت برامج الأوفيس في الفيديو أدناه: