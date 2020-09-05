شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يوضح أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المختص في الموارد البشرية، رضوان الجلواح، مدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل بشكل عام في المملكة.
وقال، الجلواح خلال حديث لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أكثر الأنشطة التي تأثرت بكورونا هي نشاط الخدمات والقطاعات المتصلة مع العملاء مباشرة.
وأوضح أن الجائحة كان لها تأثيرها الخاص على المطاعم والتجزئة والخدمات الاستشارية والعمالة والمشروعات الإنشائية، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع تأجلت أو ألغيت.
وأبان أن كافة مستويات الشركات تأثرت بالجائحة، مع تفاوت مقدار التأثر، مؤكدًا أن ذلك حدده الموقف المالي للشركة وقوته.
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