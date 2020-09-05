التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف بيان التحالف أن الطائرة كانت "لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.