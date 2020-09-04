«المرور» يضبط سائق «دينا» انشغل بجواله أثناء القيادة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للمرور أنه تم ضبط المخالف الذي ظهر في مقطع متداول منشغلاً بجواله أثناء قيادة مركبة نقل ثقيل “دينا” ويقوم بتوجيه المركبة بقدمه. وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن المخالف تم ضبطه، بعد أن قام بتغيير لون المركبة وذلك دون مستند نظامي. Advertisements وأبانت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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