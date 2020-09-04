الإمارات ومصر تبحثان الأوضاع في شرق البحر المتوسط

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، والذي بحث الطرفان خلاله أيضًا، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وقالت الوكالة: "كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأكد بن زايد "عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم و رعاية من قيادتي البلدين الشقيقين".

وتوتر الأوضاع شرقي البحر المتوسط بين تركيا من طرف وبين اليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية نزاع أنقرة وأثينا حول الحدود البحرية واحتياطيات الطاقة المخزونة بالمنطقة.

يتبع...