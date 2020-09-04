وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، اليوم الجمعة، فإن الوزارة أعلنت عن منح إجازة يومين متتاليين من بعد أخذ اللقاح لكل من يشارك تطوعيا من منسوبيها.
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وتمثل التجارب البشرية، التي بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في منتصف يوليو/ تموز، شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم وشركة جي 42 المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي.
وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيميين في البحرين على مدى 12 شهرا.
ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض (كوفيد-19) حتى الآن.
وسجلت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة و626 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 193 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 50013 حتى الآن بعد تسجيل 368 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات القائمة 3227 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين... وزارة التربية تدعو إلى التطوع لأخذ لقاح كورونا بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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