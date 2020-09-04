20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 7126 شخصاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 315 فحصا؛ ليصل بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 7126 حالة إصابة مؤكدة.
وأكد بيان للوزارة، بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل 35 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6623 شخصا.. بينما وصل عدد الوفيات إلى 160 وفاة، في حين يتابع 343 علاجهم في المستشفيات.
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