شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعبر عن قلقها لروسيا بعد واقعة تصادم لقوات في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد... تم ذلك على المستوى المناسب".