شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعبر عن قلقها لروسيا بعد واقعة تصادم لقوات في سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.
وقال أوبراين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد... تم ذلك على المستوى المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعبر عن قلقها لروسيا بعد واقعة تصادم لقوات في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.