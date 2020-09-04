كورونا.. 39 وفاة بالمغرب و4 في لبنان

الخليج 365

أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 39 وفاة جراء كورونا، وسجل لبنان 4 وفيات، فيما رصدت موريتانيا 20 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل 39 وفاة و1.750 إصابة بالفيروس، فضلا عن 1.260 حالة تعاف منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 68.605، منهم 1.292 متوفيا، و52.483 متعافيا.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة، 4 وفيات و527 إصابة بكورونا، إضافةً إلى تعافي 373 مريضا.

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وقالت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 19.480، بينها 183 وفاة، و5.712 حالة تعاف.

أما في موريتانيا، فأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 20 إصابة بالفيروس، إلى جانب تعافي 35 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 7.126، منها 160 متوفيا، و6.623 متعافيا.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 26 مليونا و664 ألفا، توفي منهم أكثر من 876 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و787 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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