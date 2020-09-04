5 آلاف إصابة في يوم.. تحذير من فقدان العراق سيطرته على كورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

حذرت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، من فقدان السيطرة على فيروس "كورونا" في البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات على تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة خلال آخر 24 ساعة، في أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن العراق، اليوم، تسجيل 84 وفاة و5.036 إصابة بكورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه "سجل اليوم أعلى عدد إصابات بمرض كوفيد-19 منذ بدء ظهور الجائحة في العراق؛ بسبب "عدم التزام أغلب المواطنين بالإجراءات الاحترازية" خلال المناسبات الدينية الأخيرة.

وأوضحت الوزارة: "شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة (خلال إحياء ذكرى عاشوراء) وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها بدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا؛ وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات، والمتوقع أن يستمر بالتصاعد".

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وأضافت: "هذا ما حدث أيضا بعد عيدي الفطر والأضحى الماضيين؛ حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات".

وحذرت وزارة الصحة من "فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات؛ وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات".

ودعت "المواطنين إلى التحلي بالجدية والحزم عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية".

وبدأت إصابات كورونا بالارتفاع في العراق منذ نحو 4 أشهر؛ عندما خففت السلطات القيود المفروضة بهدف مكافحته، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع؛ بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.