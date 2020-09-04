السودان.. العثور على جثتين يرفع إجمالي قتلى الفيضان إلى 98

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365
عثرت السلطات السودانية، الجمعة، على جثتين لمسنين غمرتهما مياه فيضان النيل الأزرق، بولاية سنار، ليرتفع إجمالي قتلى الفيضانات بجميع أنجاء البلاد إلى 98.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، يرتفع بذلك عدد الوفيات في سنار (وسط) فقط إلى 12، وفق ما صرح به مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية العقيد فتح العليم محمد علي.
وأضاف علي، أن السلطات تباشر أعمالها في البحث عن مفقودين آخرين انهارت عليهم بعض المباني بالولاية.
من جهتها، أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، الجمعة، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى مستوى بلغ 17.58 مترا.
وحذرت اللجنة من وجود سحب غزيرة داخل السودان قد تؤدي إلى سيول.
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 96 وفاة، و46 مصابا.
وتدفقت مياه النيل فجر الأحد، وحاصرت جزيرة "توتي"، وغمرت شارع النيل، وتدفقت إلى محيط القصر الرئاسي، ومجلس الوزراء، بالعاصمة الخرطوم.
ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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