غوتيريش يرحب باتفاق الحكومة السودانية والحركة الشعبية

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، باتفاق الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية - شمال.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

واعتبر غوتيريش حسب البيان، أن "الاتفاق خطوة إيجابية خاصة في سياق التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان".

وأكد أنه "سيبقي ملتزما التزاما كاملا بدعم جميع الجهود لتحقيق سلام مستدام في السودان".

كما دعا الأمين العام، رئيس حركة "تحرير السودان"، عبد الواحد النور، للانضمام إلى عملية السلام لإيجاد حل شامل.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية - شمال، عبد العزيز الحلو في بيان مشترك استئناف المفاوضات بينهما في عاصمة جنوب السودان جوبا.

يأتي ذلك بعد تعليقها نحو أسبوعين، إثر اتفاق حمدوك والحلو الخميس، على "إقامة دولة ديمقراطية"، يكون فيها "الدستور قائما على مبدأ فصل الدين عن الدولة"، مع "احترام حق تقرير المصير، وحرية المعتقد".

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، قررت الوساطة تجميد التفاوض، عقب إعلان الحركة الشعبية، الانسحاب، احتجاجا على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي" لوفد الحكومة.

وتطالب الحركة الشعبية في التفاوض مع الحكومة السودانية، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في الدستور، وإلا إقرار حق تقرير المصير لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان

وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/ حزيران 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.