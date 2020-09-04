إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

رام الله / عوض الرجوب / الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي، مسيرتين رافضتين لـ"خطة الضم" و"صفقة القرن"، بالضفة الغربية المحتلة.

ففي شمال الضفة، أوضح منسق المقاومة الشعبية ببلدة كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، مراد اشتيوي، إن "قوات الاحتلال، أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل غاز مسيلة للدموع، تجاه فلسطينيين تظاهروا رفضا لخطة الضم الإسرائيلية".

وقال اشتيوي، إن "العشرات من المشاركين، أصيبوا بحالات اختناق، نتيجة إطلاق القنابل الغازية، وعولجوا جميعا ميدانيا".

وأضاف للأناضول، أن "عشرات الفلسطينيين شاركوا اليوم في مسيرة واحدة، تجسد حالة التوافق الفلسطيني الذي جرى أمس (الخميس)، في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، ورفضوا خطة الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأميركية".

Advertisements

و"صفقة القرن" خطة سياسية مجحفة للفلسطينيين، أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما "خطة الضم" مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي جنوب الضفة، أطلق جنود الاحتلال قنابل غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي، تجاه شبان احتشدوا بمنطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، رفضا لـ"صفقة القرن" و"خطة الضم".

ونقل مراسل الخليج 365، عن شهود عيان، قولهم، إن "المواجهات لم تسفر عن إصابات".

والخميس، توافق قادة الفصائل الفلسطينية، على تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي، وقرروا تشكيل لجنة لقيادة هذه المقاومة.

وتنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة "كفر قدوم".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.