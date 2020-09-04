القضاء الهولندي يدين فيلدرز بـ"إهانة" المغاربة

لاهاي / الخليج 365
أدانت المحكمة العليا في هولندا، الجمعة، الزعيم اليميني المتشدد خيرت فيلدرز، بتهمة "إهانة جماعية" للمغاربة عام 2014.
وبحسب بيان للمحكمة، أدين فيلدرز زعيم حزب "الحريات"، بتهمة توجيه إهانة جماعية للمغاربة أثناء تجمع في مدينة لاهاي عام 2014، عندما دعا إلى "تقليل عددهم" في البلاد.
وبرأت المحكمة فيلدرز، من تهمة أخرى هي التحريض على التمييز.
يذكر أن الحزب الذي يتزعمه فيلدرز، يشكل ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب رئيس الوزراء مارك روتي الليبرالي "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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