بسبب كورونا.. استمرار "الطوارئ" في فلسطين للشهر السابع

رام الله/ عوض الرجوب/ الخليج 365

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوما.

وبذلك، تتواصل حالة الطوارئ في البلاد للشهر السابع على التوالي في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم: "إعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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وأضاف المرسوم أن "جهات الاختصاص تستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأعلن الرئيس عباس، حالة الطوارئ لأول مرة في 3 مارس/ آذار الماضي، لمدة 30 يوما، ويتم تجديدها منذ ذلك الوقت.

وارتفع إجمالي الإصابات في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بما فيها القدس، حتى مساء الجمعة، إلى 32.817، بينها 192 وفاة، و22.362 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.