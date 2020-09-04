النصر يتعادل مع الاتحاد

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تعادل النصر مع مضيفه الاتحاد بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للنصر هدافه عبدالرزاق حمدالله (4)، فيما سجل للاتحاد محترفه ويلفريد بوني (11) من الشوط الأول من عمر المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 60 في المركز الثاني، فيما الاتحاد إلى 31.
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