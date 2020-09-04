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حقق الهلال “بطل الدوري” فوزاً كبيراً على مضيفه الوحدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك عبدالعزيز “الشرائع” في مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للهلال كلاً من بافيتيمبي غوميز (16)، ومحمد كنو (56)، وسلمان الفرج (84)، وسجل للوحدة ريناتو شافيز جونيور (79).
بهذه النتيجة عزز الهلال صدراته التي حسم بها لقب الدوري برصيد (69)، فيما تجمد رصيد الوحدة عند (46).
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يؤكد جدارته بالتتويج بثلاثية في شباك الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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